Se ne parla a settembre Gravina al capolinea | il sostituto fra gli eroi dei Mondiali 2006?

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lo sport italico più diffuso, il “se ne” – che è un mantra per allontanare mentalmente scadenze e nodi assortiti in prossimità del pettine – sta come ogni anno per disvelare il suo bluff. Insomma,è quasi arrivato e lo ha fatto – come sempre – assai velocemente. Nel frattempo il calcio italiano (al di là di qualche lite da pollaio innescata dal Presidente FIGCche ha tutto l’interesse a buttarla in caciara dopo i disastri epocali in serie di cui si è reso protagonista il nostro football negli ultimi anni) è rimasto immobile, anzi i problemi si sono acuiti perché, come è noto, il “se ne” non appartiene ai campionati che, con il loro carico di guai irrisolti, volenti o nolenti si ritrovano ai nastri di partenza a cavallo di Ferragosto.