Ryanair contro il consumo di alcol negli aeroporti | Limiti necessari per la sicurezza a bordo

(Di giovedì 29 agosto 2024) Michael O'Leary, Ceo di, lancia un allarme: limitare ildia due drink per prevenire comportamenti scorretti a. Questo suggerimento ha scatenato un acceso dibattito con Sir Tim Martin, il fondatore di JD Wetherspoons, catena di pub nel Regno Unito e in Irlanda, che si oppone fermamente alla proposta. La compagnia aerea irlandese già in passato aveva imposto restrizioni sull', come il divieto didi bevandeiche acquistate nei Duty Free su alcune rotte verso la Spagna per prevenire ubriachezza molesta durante le ore di volo. Contestualmente, Repubblica, lo scorso giugno, riportava uno studio pubblicato sulla rivista accademica Thorax, che sottolineava i rischi cardiaci dell'in volo, a causa della combinazione tra pressione ridotta e vasodilatazione.