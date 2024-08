Prendo una pistola e ti sparo | sorpreso a rubare minaccia e insulta il vigilante del supermercato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Bologna, 29 agosto 2024 – “Ti aspetto fuori”. “unae ti”. “Ho fatto quindici anni di boxe”. Sono alcune delle minacce, unite a insulti a sfondo razziale, rivolte da un cinquantenne siciliano aldel Conad “Sapori e dintorni” di via Indipendenza, un ragazzo pakistano di 32 anni. “Reo” di averl’altro, personaggio già a carico di precedenti sia contro la persona che contro il patrimonio, aall’interno del. L’addetto alla vigilanza, dopo aver invitato il taccheggiatore a lasciare la merce e uscire, è stato subissato da insulti e minacce. E quando ha preso il telefono per chiamare la polizia, è stato anche aggredito fisicamente. È successo intorno alle 20 di ieri: sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco, che hanno bloccato il cinquantenne, arrestandolo per tentata rapina impropria.