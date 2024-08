SNAI – Conference League | Fiorentina in Ungheria a caccia della qualificazione 2 con la Puskas A a 150

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) - Dopo il 3-3 dell'andata, i viola affrontano il ritorno con l'obiettivo di superare il playoff: a 7,00 il passaggio del turno ai supplementari, a 11 quello ai rigori. Kean marcatore più probabile a 2,50 Milano, 28 agosto 2024 – Il 3-3 di una settimana fa al Franchi spaventa la: la squadra di Raffaele Palladino vola inper affrontare laAkademia nel ritorno dei playoff di, obbligata a vincere per evitare una clamorosa eliminazione. Le quote, nonostante il risultato sia in bilico, continuano però a sorridere alla Viola: il «2» (fa fede il risultato nei 90 minuti) si gioca a 1,50, con il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari a 3,90 e la vittoria degli ungheresi a 5,50.