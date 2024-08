Salmonella | cosa provoca i sintomi e come si cura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 agosto 2024 – Laè un genere di batteri che si trova comunemente nell'intestino di uccelli e mammiferi sani, ma che nell'uomo può causare una delle infezioni gastrointestinali più comuni: la salmonellosi. La via più comune di infezione è per bocca ingerendo alimenti o liquidi contaminati, ma la malattia si può contrarre anche entrando in contatto diretto con oggetti contaminati o animali infetti. Le principali cause di infezione I principali serbatoi dell'infezione sono animali e i loro derivati (carne, uova e latte consumati senza preventivo efficace trattamento termico o poco cotti) e l’ambiente (acque non potabili). Gli alimenti di origine avicola, in particolare uova e derivati, sono una delle più frequenti cause di infezione. Igeneralmente sono febbre, crampi addominali, mal di testa, nausea, vomito e diarrea.