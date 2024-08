La pioggia fa ancora paura | sos esondazione Torrente Rio Secco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa ripreso a piovere nel primo pomeriggio e nel baianese resta alta l’attenzione dopo i fatti di ieri sera seguiti ad un violento e repentino temporale. Una quantità dicaduta in breve tempo ha causato allagamenti a Sperone, Mugnano, Baiano che hanno fatto diventare le strade come torrenti e i paesi sono stati invasi da un fiume d’acqua impetuosuoso che presto si è trasformato in pericoloso fango. E ora è corsa contro il tempo affinchè laattuale non provochi ulteriori danni, anche perchè ilAcquaserta Rio, da dove si è sbrigionata la fuori,deve essere ripuluto del tutto. La lingua di acqua e fango devia in larga parte proprio nel Rio, trovando però quando arriva in località “ponticciolo” di Mugnano, un vero e proprio tappo.