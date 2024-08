La malignità del lettore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Quale posto può avere l’ironia in un mondo massificato? La massa, scrive José Ortega y Gasset, è l’uomo medio, la qualità comune: l’esatta antitesi dell’aristocrazia. Ma non di quella di status, che ormai appartiene a un mondo passato (e per fortuna). Quanto quella dello spirito, di uno spirito culturalmente elevato. La massa ha in odio ciò che si differenzia da sé, ciò che si caratterizza per doti e qualità, e non per un banale dato quantitativo. Ne consegue che la cifra caratteristica di un tempo massificato è il baloccarsi, presuntuosamente, nella propria mediocre volgarità. Quel dispositivo retorico che è l’ironia presuppone, al contrario, una certa profondità di pensiero e anche una certa attitudine a leggere tra le righe di quel che viene detto: certamente operazioni non proprie di tempi livellati e mentalmente ottusi.