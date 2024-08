Il Como al fantacalcio | i titolari chi prendere e chi evitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Milano, 28 agosto 2024 - In principio fu Longo. Già, perché all'inizio della stagione 2023-2024, quella che ha portato ilin Serie A, la guida della squadra venne affidata al tecnico di Grugliasco e al suo 3-5-2. Nelle prime tredici giornate del campionato di Serie B ilnon aveva fatto male, ma nonostante i risultati positivi la dirigenza ha deciso di salutare e ringraziare Longo per affidare la panchina a un giovane allenatore in rampa di lancio: Francesc Fabregas, per tutti Cesc. Lo spagnolo ha modificato radicalmente lo stile di gioco del, passando dalla difesa a tre a quella a quattro, con esterni di centrocampo più bassi e pronti a fraseggiare nello stretto per poi aggredire gli spazi. Insomma, tutta la scuola spagnola in cui Frabregas è cresciuto e si è imposto come calciatore.