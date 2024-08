Entrata nel vivo la rassegna ViniMilo 2024

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La prima giornata dellasi è conclusa con l’appuntamento al centro servizi di Milo. Grazie alla presenza del nostro inviato sommelier Antonio Di Mauro che, con precisione e competenza, ha seguito l’evento, raccontandoci anche nei particolari, l’apertura della manifestazione. La sontuosa degustazione del Caricante, è stata condotta da Federica Milazzo, già miglior sommelier AIS di Sicilia 2022 e da Gioele Micali, che detiene il primato di sommelier AIS più giovane d’Italia. Un viaggio nelle contrade del territorio di Milo per entrare nell’essenza delle caratteristiche dell’Etna Bianco Superiore DOC che solo qui si può produrre. Alfio Cosentino, Sindaco di Milo, produttore anch’egli di vino, ha aperto i lavori, ribandendo la crescita, in quantità ma, soprattutto, in qualità, delle cantine che, vent’anni fa, erano appena due e adesso sono ben ventisei.