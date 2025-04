Lettera43.it - È morta Valentina Tomada, attrice di Centovetrine e Il paradiso delle signore

L’, volto di numerose fiction tra cui, Il, Provaci ancora Prof e Don Matteo, èall’età di 55 anni dopo una lunga malattia. A dare la notizia è stata la collega Emanuela Grimalda sul proprio profilo Instagram: «Non è possibile! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà». È il terzo lutto in poche settimane per Il, doveaveva ricoperto il ruolo di Palma Rizzo, dopo la scomparsa di Pietro Genuardi, volto del magazziniere Armando, e del giovane Andrea Savorelli, che per una stagione era stato il nipote di Vittorio Conti. Lascia il marito Eugenio e la figlia Eva.L’ultimo video su Instagram: «Non mi fate sentire la leonessa combattente»Solo due settimane faaveva pubblicato su Instagram un video in cui diceva: «Sono tornata, un po’ sconquassata, un po’ provata, preoccupata ma sempre io.