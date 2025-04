Internews24.com - Probabili formazioni Inter Cagliari, turnover Inzaghi: due super ballottaggi e un esordio…

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper Simone, duee un esordio dal primo, ecco le scelte del misterDopo aver moderatamente festeggiato la vittoria contro il Bayern Monaco, Simonesi concentra subito sulla prossima sfida di Serie A in programma. Si tratta di. Bene, secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico nerazzurro opterà per unragionato, con cambi distribuiti in ogni reparto della squadra. Davanti a Sommer solo Pavard sembra sicuro del posto tra i titolari, con Stefan de Vrij e Yann Bisseck a completare il reparto. A centrocampo, sulla fascia sinistra, Carlos Augusto è destinato a partire titolare, complice le condizioni di Dimarco, che rientrerà solo parzialmente in gruppo oggi e quindi potrebbe scendere in campo solo nel secondo tempo.