Juventusnews24.com - Osimhen Juve (Gazzetta): apertura di massima del nigeriano alla Signora, i bianconeri proveranno a convincere così il Napoli! Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dello Sport):didel, iil! NovitàArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Victor, centravanti di proprietà dele che in quest’ultima stagione ha giocato in prestito al Galatasaray.Stando all’edizione odierna delladello Sport il giocatore avrebbe dato un’dial mercato, che starebbe già studiando il piano perDe Laurentiis. L’idea è quella di tentare i partenopei qualora non dovessero arrivare offerte simili al valore della clausola dall’estero.Leggi suntusnews24.com