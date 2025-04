Tirocini formativi non curriculari al Comune di Arezzo

Arezzo, 10 aprile 2025 – Tirocini formativi non curriculari È possibile presentare domanda per 3 Tirocini formativi presso il Comune di Arezzo nei seguenti settori: comunicazione, Ufficio tributi, Ufficio sport, giovani e terzo settore. Presentazione domanda entro le 23:59 di giovedì 24 aprile. Contributo 600 euro al mese, durata di 6 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 6. Vai all'avviso ? https://bit.ly/Tirocini2025

