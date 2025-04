Calciomercato Napoli | colpo estivo l’ha convinto Geolier

Geolier, si è scoperto essere anche un grande intermediario di Calciomercato.Grande tifoso del Napoli, l’artista partenopeo starebbe cercando di convincere uno dei calciatori più ricercati della Serie A a vestire la maglia azzurra nella prossima stagione. E chissà che un lavoro del genere non gliel’abbia chiesto proprio il presidente Aurelio De Laurentiis, che da tempo ha il pallino di portare all’ombra del Vesuvio questo calciatore, oggi suo rivale.Geolier intermediario in un’operazione di mercato del Napoli (LaPresse) – Calciomercato.itOvviamente ogni discorso è rimandato all’estate, anche perché adesso in ballo c’è altro di ben più importante, ma l’impressione è che Geolier abbia messo delle basi solide per un accordo che non aspetta altro che essere ratificato. Calciomercato.it - Calciomercato Napoli: colpo estivo, l’ha convinto Geolier Leggi su Calciomercato.it Oltre ad essere un rapper di fama internazionale, Emanuele Palumbo, in arte, si è scoperto essere anche un grande intermediario di.Grande tifoso del, l’artista partenopeo starebbe cercando di convincere uno dei calciatori più ricercati della Serie A a vestire la maglia azzurra nella prossima stagione. E chissà che un lavoro del genere non gliel’abbia chiesto proprio il presidente Aurelio De Laurentiis, che da tempo ha il pallino di portare all’ombra del Vesuvio questo calciatore, oggi suo rivale.intermediario in un’operazione di mercato del(LaPresse) –.itOvviamente ogni discorso è rimandato all’estate, anche perché adesso in ballo c’è altro di ben più importante, ma l’impressione è cheabbia messo delle basi solide per un accordo che non aspetta altro che essere ratificato.

Calciomercato Napoli: colpo estivo, l’ha convinto Geolier. Il Mattino - Scout del Napoli a seguire Paixao, c'è già l'intesa col calciatore: il Feyenoord chiede 25 milioni. Napoli, Gatti obiettivo per la difesa: le news di calciomercato. Napoli, colpo esotico per l’estate: Conte ha scelto il suo prossimo attaccante. Calciomercato Napoli, Repubblica annuncia il 6° acquisto estivo. Quarto colpo per il Napoli: David Neres ad un passo dalla firma, le cifre dell'affare. Ne parlano su altre fonti

Tmw - Il Napoli vuole fare un colpo alla McTominay in estate: Pellegrini e Frattesi nel mirino - Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com ed esperto di mercato, nel suo editoriale per il portale si sofferma sul mercato del Napoli: "Per quanto riguarda il centrocampo, ... (tuttonapoli.net)

Napoli, programmato il calciomercato estivo: ecco quanto sarà il budget a disposizione - Si prova a parlare di cifre in vista del prossimo calciomercato in casa Napoli. Ecco quanto potrebbe essere il budget. (vesuviolive.it)

Calciomercato Cagliari, Bonato non ha dubbi sul riscatto: ecco chi sarà il primo colpo estivo - Calciomercato Cagliari, il Ds Bonato e la società non hanno dubbi sul riscatto e c’è già il primo nome del mercato estivo Il Direttore sportivo del Cagliari e la società non hanno alcun dubbio su chi ... (cagliarinews24.com)