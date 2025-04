Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: Ilaria Sula era già morta e il suo assassino scriveva ad altre ragazze

Nella puntata didi Chi?, Federica Sciarelli ha aperto con una storia che lascia senza fiato: il femminicidio di, una giovane donna uccisa dall’ex compagno e poi abbandonata in una valigia. Una vicenda che ha scosso il pubblico, perché dietro quel volto sorridente poteva esserci chiunque. E come sempre, non sono mancati gli aggiornamenti su altri casi irrisolti che chiedono ancora risposte., una ragazza come tante, una morte che ci riguarda tutteOriginaria di Terni e iscritta all’università a Roma,aveva 24 anni e tutta una vita da vivere. Lo scorso 26 marzo, invece, il suo ex fidanzato Mark Samsonuccisa e chiusa in una valigia, poi abbandonata in un dirupo poco fuori Roma. Una scena raccapricciante, che però ha trovato spazio nel palinsesto non solo per l’orrore, ma per ciò che è successo nei giorni precedenti e successivi all’omicidio.