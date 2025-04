Cade dal terzo piano e muore a 17 anni

terzo piano di un palazzo. Il dramma nella serata di ieri sera (9 aprile) in via Gramsci.Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe caduto da una finestra, finendo fatalmente al suolo dopo un. Casertanews.it - Cade dal terzo piano e muore a 17 anni Leggi su Casertanews.it Tragedia a Maddaloni dove un 17enne ha perso la vita dopo essere precipitato daldi un palazzo. Il dramma nella serata di ieri sera (9 aprile) in via Gramsci.Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe caduto da una finestra, finendo fatalmente al suolo dopo un.

Trento, donna cade dal terzo piano e muore. Precipita dal terzo piano del palazzo in cui abita: muore donna di 74 anni. Precipita dal terzo piano: morta 74enne. Marsala: uomo cade dal terzo piano dell'ospedale "Paolo Borsellino" e muore. Venezia, cade dalla finestra mentre lava i vetri al terzo piano: donna muore sul marciapiede. Bimba di 4 anni cade dal balcone del terzo piano a Bologna e muore, in casa c'erano la madre e una sorella. Ne parlano su altre fonti

Roma, tragedia in Prati: donna di 74 anni cade dal terzo piano e muore, sospetto suicidio - Tragedia nel quartiere Prati, a Roma. Una donna di 74 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, sabato 5 aprile, in seguito a una drammatica caduta dal terzo piano di un palazzo situato in viale ... (canaledieci.it)

Donna cade dal terzo piano e muore, tragedia a Venezia - Una donna di 78 anni, residente nelle immediate vicinanze di San Giacomo dell’Orio, è precipitata da una finestra della sua abitazione sita al terzo piano dello stabile. Sul posto sono immediatamente ... (lavocedivenezia.it)

IL NOME. DRAMMA in una clinica del casertano, cade dal terzo piano e muore - CASTEL VOLTURNO – Una tragedia si è consumata questa mattina presso la clinica Pineta Grande struttura sanitaria di Castel Volturno, Un uomo di 59 anni, Giuseppe, di Falciano del Massico è precipitato ... (casertace.net)