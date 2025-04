Black Mirror Stagione 7 Hotel Reverie | la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

7,: ladel7 prende spunto dalle storie d’amore della vecchia Hollywood in ““, un episodio che combina film classici come Casablanca e Breve incontro con la tecnologia cinematografica fittizia dell’intelligenza artificiale.Issa Rae interpreta l’attrice di serie A Brandy Friday, che ha accettato di recitare in un remake del classico film britannico. C’è solo un problema: non si tratta di riprese cinematografiche normali. Grazie a un nuovo sistema chiamato Redream, la coscienza di Brandy verrà proiettata all’interno dell’. Lì, sostituirà il protagonista maschile, l’affascinante Dr. Alex Palmer, e reciterà con i costrutti di intelligenza artificiale dei personaggi del film in tempo reale.