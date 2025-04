Propaganda antisemita e neonazista blitz della polizia | un ferrarese nei guai

neonazista di cui sei persone, tra cui un cittadino residente a Ferrara, sono indagate dalla Procura della Repubblica di Parma per Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica. Ferraratoday.it - Propaganda antisemita e neonazista, blitz della polizia: un ferrarese nei guai Leggi su Ferraratoday.it Nsab-Mlns, Movimento nazionalsocialista dei lavoratori. Si chiama così il gruppodi cui sei persone, tra cui un cittadino residente a Ferrara, sono indagate dalla ProcuraRepubblica di Parma pere istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica.

