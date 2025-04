Ilfattoquotidiano.it - Automobilista si confonde con Google Maps e precipita nel vuoto per 40 metri da un ponte in costruzione. Indagini in corso – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un volo di 40e, per miracolo, nessuna vittima. Siamo a Giava, in Indonesia. Qui, come riporta il Daily Mail, ieri 9 aprile un signore di 61 anni – Rudie Heru Komandono il suo nome – si stava recando a casa di un amico. Comodamente seduto in auto e con il navigatore in funzione, l’uomo stava guidando quando, all’improvviso, è accaduto qualcosa di inaspettato. Mentre stava seguendo la mappa, infatti,gli avrebbe fatto repentinamente cambiare strada, allungando di molto il tragitto. Komandono non si è fidato e ha proseguito sullo stesso itinerario, lungo la sopraelevata. Una scelta che gli sarebbe potuta costare carissima. Infatti è finito su undell’autostrada con i lavori in. Da lì, il volo incredibile (ripreso da una telecamera di sorveglianza). L’automobile è sostanzialmenteta nel, atterrando sulla carreggiata sottostante.