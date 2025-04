Terzigno | cuscini ipo-allergenici dalla fabbrica abusiva 130 euro per produrli 30 euro incassati alla rivendita La scoperta dei Carabinieri

scoperta un’attività illegale a Terzigno: produzione e vendita di cuscini ipo-allergenici in condizioni igieniche precariecuscini ipo-allergenici e per alleviare i dolori alla cervicale. cuscini in lattice e memory foam. Un campionario vastissimo per un’azienda fino a ieri invisibile, senza alcuna autorizzazione.La sede “legale” nello scantinato di una palazzina di Terzigno, in via Giordano. Un 52enne aveva messo in piedi la produzione di guanciali in un locale sottoscala della sua abitazione.Davanti all’ingresso e negli ambienti produttivi cumuli di lattice, verosimilmente acquistato come scarto industriale e rigenerato per diventare cuscini. Tutto all’aria aperta, senza alcuna tutela per i materiali poi destinati al contatto con la pelle.I Carabinieri della stazione di Terzigno, supportati da quelli del NIL e dal Nucleo Carabinieri Forestali del Parco di Boscoreale, hanno scovato lo stabilimento anche seguendo il forte odore di gomma. Puntomagazine.it - Terzigno: cuscini ipo-allergenici dalla fabbrica abusiva. 1,30 euro per produrli, 30 euro incassati alla rivendita. La scoperta dei Carabinieri Leggi su Puntomagazine.it un’attività illegale a: produzione e vendita diipo-in condizioni igieniche precarieipo-e per alleviare i doloricervicale.in lattice e memory foam. Un campionario vastissimo per un’azienda fino a ieri invisibile, senza alcuna autorizzazione.La sede “legale” nello scantinato di una palazzina di, in via Giordano. Un 52enne aveva messo in piedi la produzione di guanciali in un locale sottoscala della sua abitazione.Davanti all’ingresso e negli ambienti produttivi cumuli di lattice, verosimilmente acquistato come scarto industriale e rigenerato per diventare. Tutto all’aria aperta, senza alcuna tutela per i materiali poi destinati al contatto con la pelle.Idella stazione di, supportati da quelli del NIL e dal NucleoForestali del Parco di Boscoreale, hanno scovato lo stabilimento anche seguendo il forte odore di gomma.

