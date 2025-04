Lapresse.it - Atp Montecarlo 2025, Berrettini-Musetti: orario, dove vederla in tv

L’Atpsi tinge d’azzurro. Matteoe Lorenzo, dopo aver raggiunto gli ottavi di finale al Master 1000 in corso sulla terra rossa, si sfideranno per un posto nei quarti in un inedito derby italiano nel principato di Monaco. Il tennista romano ha battuto a sorpresa nel secondo turno il numero 2 del ranking Alexander Zverev, mentre il bronzo olimpico ha battuto in rimonta Jiri Lehecka. Pure passion ??@Lorenzo1books a R16 clash with countryman! ?@ROLEXMCMASTERS #RolexMasters pic.twitter.com/yWriShxK7T— ATP Tour (@atptour) April 9,AtpIl derby azzurro tra Matteoe Lorenzosi disputerà sul Centrale e sarà il terzo incontro in programma della giornata. La sfida seguirà i match tra Draper e Davidovich Fokina e Altmaier e Alcaraz il primo dei quali è in calendario alle 11.