Orgoglio e pregiudizio: arriva la serie reboot di Netflix, ecco chi sarà il nuovo Mr. Darcy

Si profila un casti di altissimo profilo per iladattamento del classico di Jane Austen che diventerà unaprodotta daha in cantiere una nuova versione seriale del sempreverdee avrebbe trovato anche l'interprete perfetto per il ruolo di Mr.. Secondo Variety, l'interprete di Slow Horses Jack Lowden sarebbe in trattative per interpretare l'eroe scorbutico, ma sotto sotto tanto romantico che intreccia una relazione tumultuosa con Elizabeth Bennet. Svelato per la prima volta lo scorso anno, l'adattamento del classico di Jane Austenfirmato dall'autrice di Everything I Know About Love Dolly Alderton. Finora nessuna conferma sul casting oltre al rumor secondo cui Daisy Edgar-Jones potrebbe essere la prima scelta per il ruolo della protagonista .