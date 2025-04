Superguidatv.it - Tradimento, trame settimanali dal 12 al 18 aprile 2025: Sezai cerca di riavvicinare Umit e Güzide

Leggi su Superguidatv.it

Cosa accadrà nelle puntate, in onda dal 12 al 18? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo il piano di, che cercherà di riportare un clima sereno tra Ümit e, anticipazioni al 18: il piano dirivela ache Ümit l’ha contattato, esprimendo un sincero pentimento per le azioni passate. La giudice però – ancora profondamente turbata – non riesce a perdonarlo.però non si arrende e – convinto di riuscire a mediare e riportare un clima sereno tra i due – prova a ricontattare Ümit per un incontro chiarificatore. Il cellulare dell’uomo però è irraggiungibile.Decide quindi di contattarlo di persona, e si reca alla pensione dove alloggia. Qui scopre che Ümit è stato ricoverato d’urgenza dopo aver subito un’aggressione.