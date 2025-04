Lookman Juventus non tramonta questa opzione per l’attacco bianconero | concorrenza e alternative le novità

Nel corso delle ultime settimane è stato accostato a più riprese il nome di Ademola Lookman al calciomercato Juventus in vista della prossima estate, quando i bianconeri saranno chiamati a rivoluzionare il reparto offensivo.Il giocatore dell'Atalanta resta nel mirino, anche se c'è da fare i conti con una folta concorrenza soprattutto dalla Premier League. Motivo per cui, secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri starebbero valutando anche piste alternative quali Osimhen, Retegui e Lucca.

