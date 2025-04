Re Carlo III e Regina Camilla in Italia | Celebrazione dei 20 Anni di Matrimonio

Italia di re Carlo III e della Regina Camilla, interpretata finora alla stregua di un successo, conquistano oggi spazio anche sulle prime pagine di giornali britannici quali il Times o il Daily Telegraph, seppure in secondo piano rispetto ai titoli sulla guerra dei dazi di Donald Trump. Il Times punta su una foto che ritrae il sovrano in conversazione allegra con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Mentre il Telegraph sceglie una foto di coppia di Carlo e Camilla, ritratti in atteggiamento complice nel giorno del ventesimo Anniversario del loro contrastato quanto ormai saldissimo Matrimonio celebrato ieri proprio a Roma. Spazio anche alle parole della Regina che, rispondendo ai giornalisti d'oltre Manica su questa ricorrenza, riflette: "Vent'Anni. chi può credere che siano già passati 20 Anni?".

