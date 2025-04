Movieplayer.it - Black Panther, Chadwick Boseman aveva "terrorizzato i produttori" parlando come T'Challa durante le riprese

Il regista Ryan Coogler ha elogiato l'impegno del compiantonella sua arte, così immerso e dedito al suo ruolo in, da non lasciarlo mai.una recente intervista a The Breakfast Club, il regista Ryan Coogler ha rievocato con emozione e gratitudine l'intensità quasi sacrale con cuiabitava i suoi ruoli. La dedizione dial personaggio di T'era talmente radicale da sconfinare nella realtà quotidiana del set. "Parlava con l'accento africano anche fuori dalle," ha ricordato Coogler. "Quando i dirigenti Disney sono venuti a trovarci alla seconda settimana di, lo hanno sentito parlare così e si sono spaventati. Ma io gli ho detto: 'Non vi preoccupate, sta lavorando. Non smette finché non diciamo stop'.", il T'