Calciomercato.it - Ranieri a ruota libera sul nuovo allenatore della Roma: “E io andrò via solo in un caso”

Il tecnico giallorosso, prossimo senior advisor del club, ha tracciato le linee e le condizioni per la sua permanenza a TrigoriaAncora poco tempo e la telenovela arriverà all’ultima puntata. Laannuncerà presto chi sarà il, dopo un lunghissimo casting, una miriade di nomi accostati e anche trattati o comunque contattati, al netto delle smentite (vedi Gasperini). Di certo c’è chenon tornerà seduto in panchina nel ruolo di tecnico come ha fatto brillantemente in questa stagione da novembre. A tre giorni dal derby che può valere un pezzo enorme di corsa Champions (o Europa League), sir Claudio ha rilasciato una lunga intervista a ‘Il Messaggero’, in cui ha parlato di tantissimi argomenti.Claudio(LaPresse) – calciomercato.itDalle scelte contro la Juventus fino appunto alla sfida con la Lazio e ovviamente quello che resta il tema centrale, ovvero quello del, e il mercato.