Basket under 15 | la Polisportiva Bozzano a caccia del bis regionale

Polisportiva Bozzano Brindisi è pronta a difendere il titolo regionale under 15 femminile conquistato lo scorso anno al PalaMelfi. Le giovani biancazzurre, guidate da coach Rosaria Balsamo, hanno centrato la terza final four consecutiva, e venerdì 11 aprile, alle 19:00. Brindisireport.it - Basket under 15: la Polisportiva Bozzano a caccia del bis regionale Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - LaBrindisi è pronta a difendere il titolo15 femminile conquistato lo scorso anno al PalaMelfi. Le giovani biancazzurre, guidate da coach Rosaria Balsamo, hanno centrato la terza final four consecutiva, e venerdì 11 aprile, alle 19:00.

Basket under 15: la Polisportiva Bozzano a caccia del bis regionale - Le campionesse in carica affrontano il Molfetta nelle final four di venerdì. Coach Balsamo: "Possiamo ripetere il successo dello scorso anno" ... (brindisireport.it)

Final four under 15: La Polisportiva Bozzano punta al bis regionale contro Molfetta - L’obiettivo minimo della terza Final Four consecutiva è stato centrato. Ora, per le ragazze terribili dell’Under 15 della Polisportiva Bozzano Brindisi, si apre una sfida affascinante: bissare il tito ... (brindisisera.it)

