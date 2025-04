PoliziaColle | grati per tutela legalità

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.50 "Le celebrazioni del 173° anniversario di fondazione della Polizia costituiscono occasione per rinnovare latitudine","Con professionalità ed equilibrio le donne e gli uomini della Polizia vegliano sulla sicurezza".Così il presidente Mattarella che sottolinea "il presidio del valori costituzionali" "per ladella". E la premier Meloni:"Con l'approvazione del Dl Sicurezza abbiamo rafforzato strumenti e tutele per le Forze dell' Ordine.Esserci sempre è la vostra missione. E il nostro dovere è sostenervi"