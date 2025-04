La produzione industriale batte in ritirata | a febbraio l’indice è diminuito dello 09 rispetto a gennaio

Lanotiziagiornale.it - La produzione industriale batte in ritirata: a febbraio l’indice è diminuito dello 0,9 rispetto a gennaio

Laitalianain. Adestagionalizzato della0,9%. Al netto degli effetti di calendariogenerale è calato, in termini tendenziali, del 2,7%. Lo ha reso noto l’Istat ricordando che i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di2024.Lain: a0,9destagionalizzato aumenta, su base mensile, solo per l’energia (+4%); mentre si osservano flessioni per i beni strumentali (-3,3%), i beni intermedi (-2,0%) e i beni di consumo (-1,9%). Al netto degli effetti di calendario, a2025generale diminuisce in termini tendenziali del 2,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di2024).