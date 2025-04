Movieplayer.it - A Working Man, recensione: Jason Statham picchia duro, ma il suo action è poco ispirato

Leggi su Movieplayer.it

Dall'hero inglese abbiamo visto scazzottate migliori: la sceneggiatura di Sylvester Stallone non salva il film di David Ayer da uno schema narrativo fin troppo ripetitivo. In sala. Alla fine dei giochi, AMan di David Ayer è unspacca-ossa che non si perde in sottigliezze e prosegue dritto e spedito verso la meta. Un pizzico di humour (che non guasta mai), e il faccione granitico diquasi sempre in primo piano (e quanto vorremmo vederlo in altri ruoli!), pronto a menare-le-mani e farsi strada verso una risoluzione scontata (ma la prevedibilie fa parte del gioco). Il resto? Non pervenuto. AMan, un titolo ammettiamo ben studiato, è basato sul romanzo di Chuck Dixon Levon's Trade (uscito nel 2014), nonché è co-scritto da .