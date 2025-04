Vendita all’asta a Torino di 350 orologi di lusso trovati su un treno notturno | valgono 13 milioni di euro

orologi di lusso (del valore di oltre un milione di euro) confiscati a seguito di un maxi sequestro avvenuto nel 2016 a bordo di un treno notturno proveniente da Milano e diretto a Parigi. Qui i finanzieri della compagnia di. Torinotoday.it - Vendita all’asta a Torino di 350 orologi di lusso trovati su un treno notturno: valgono 1,3 milioni di euro Leggi su Torinotoday.it Sarà un’asta telematica pubblica ad assegnare agli acquirenti i 350di(del valore di oltre un milione di) confiscati a seguito di un maxi sequestro avvenuto nel 2016 a bordo di unproveniente da Milano e diretto a Parigi. Qui i finanzieri della compagnia di.

Vendita all'asta a Torino di 350 orologi di lusso trovati su un treno notturno: valgono 1,3 milioni di euro. Verbania, all'asta gli orologi di lusso trovati sul treno: sono 334 Rolex, 14 Omega, un Bulgari e un Patek Philippe. ADM - GUARDIA DI FINANZA / TORINO * «VENDITA ALL'ASTA DI 350 OROLOGI DI LUSSO CONFISCATI, VALORE 1,3 MILIONI.

Torino, il grande business dei negozi: darli in affitto rende il 10 per cento - Studio degli agenti immobiliari Fimaa: investire sui muri dei locali porta rendimenti a doppia cifra, più alti in periferia che al centro. Nel ... (torino.repubblica.it)

All’asta 350 orologi di lusso sequestrati: il valore e i dettagli dell’operazione giudiziaria - A Torino, 350 orologi di lusso sequestrati nel 2016 saranno messi all'asta dal 14 al 24 aprile, offrendo un'opportunità unica per collezionisti e investitori. (gaeta.it)

