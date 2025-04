Caccia al tesoro nel Sestiere di Prè | tre percorsi per bambini e ragazzi di tutte le età

Sestiere di Prè nel Centro Storico di Genova: sabato 12 aprile si svolgerà una grande Caccia al tesoro per bambini e bambine, adolescenti e famiglie, con percorsi differenziati per fasce d’età e numerose attività ludico-educative.L’iniziativa è. Genovatoday.it - Caccia al tesoro nel Sestiere di Prè: tre percorsi per bambini e ragazzi di tutte le età Leggi su Genovatoday.it Una giornata di gioco e scoperta nel cuore deldi Prè nel Centro Storico di Genova: sabato 12 aprile si svolgerà una grandealpere bambine, adolescenti e famiglie, condifferenziati per fasce d’età e numerose attività ludico-educative.L’iniziativa è.

Caccia al tesoro nel Sestiere di Prè: tre percorsi per bambini e ragazzi di tutte le età. A Genova una "Caccia al Tesoro" per bambini, adolescenti e famiglie. Il Sestiere di Igor: avventura magica all'ombra della Lanterna, domani la caccia al tesoro in giro per Genova. Halloween 2024 a Genova e provincia: Ghost Tour, sfilate, feste ed eventi per famiglie. Nella Hogwarts italiana per festeggiare il Carnevale. Genova, da piazza Banchi al Pré: due giorni tra botteghe, eccellenze e musica. Ne parlano su altre fonti

Caccia al Tesoro per tutte le età a Prè - Una giornata di gioco e scoperta nel cuore del Sestiere di Prè nel centro storico di Genova. Sabato 12 aprile 2025 si svolge una grande Caccia al Tesoro per bambini e bambine, adolescenti e famiglie, ... (mentelocale.it)

Caccia al tesoro per bambini: come organizzarla step by step - La caccia al tesoro è un'attività super divertente e coinvolgente, che stimola la riflessione e il senso di comunità dei bambini: ecco come organizzarla passo dopo passo. La caccia al tesoro è ... (deabyday.tv)

Caccia al tesoro nelle Langhe: la 16esima edizione - Giovedì 1° maggio 2025, le affascinanti colline e i suggestivi borghi delle Langhe faranno da sfondo alla sedicesima edizione della Caccia al Tesoro nelle Langhe, un evento all’insegna dell’avventura, ... (mentelocale.it)