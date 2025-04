Calcionews24.com - Adelio Moro: «All’Inter Mazzola mi fece tagliare i baffi, potevo finire alla Juve, invece arrivò Brady. Ero un rigorista infallibile, ma uno l’ho sbagliato apposta»

, centrocampista degli anni ’70, si racconta in una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole Su La Gazzetta dello Sport, regista degli anni ’70, ha raccontato la sua carriera. Che è passata attraverso diverse squadre e lo ha reso famoso per come sapeva calciare dagli 11 metri. .