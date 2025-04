Juventusnews24.com - Huijsen esce allo scoperto sul suo futuro: «I miei amici mi dicono di andare lì». La rivelazione dell’ex Juventus

di RedazioneNews24sul suo: ladifensore della Juve, oggi in forza al Bournemouth e nel mirino di diversi club europeiL’ex difensore dellaDeanè intervenuto a El Chiringuito per parlare del suoe delle voci che lo vorrebbero al Real Madrid a partire dalla prossima estate. Le sue parole.– «Molte squadre mi vogliono? Non lo so. Real Madrid? Il Madrid è una grande squadra e ogni giocatore vuole giocare il più in alto possibile. Se voglio giocare per il Real Madrid? Non lo so. Vedremo. Sergio Ramos è il mio idolo fin da quando ero piccolo. Ho un contratto fino al 2028 ed ho una clausola rescissoria. A quanto ammonta la mia clausola rescissoria? La verità è che non lo so molto bene. Un amico mi ha chiamato e mi ha detto.