Giorgetti e la lezione sui dazi | Non farsi prendere alla frenesia

Donald Trump fa felice (anche) Giancarlo Giorgetti che ha detto di aver "apprezzato" la scelta del presidente Usa di voler sospendere per novanta giorni i dazi americani. Quello che è accaduto, e che ancora sta succedendo nel mondo, rappresenta una grande lezioni. Per l'Europa e per tutto il mondo. Giorgetti ne è assolutamente convinto e .

