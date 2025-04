Liberoquotidiano.it - A14, furgone piomba sul cantiere: sciagura in tangenziale a Bologna

Leggi su Liberoquotidiano.it

Alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 10 aprile, una tragedia che ha coinvolto alcuni operai impegnati in unsulla. Il bilancio è pesante: un uomo ha perso la vita e altri tre sono rimasti feriti, dopo essere stati travolti da unall'altezza del chilometro 4.4, tra gli svincoli 3 Ramo Verde e 4 Via del Triumvirato, in direzione dell'autostrada A14-Taranto. Secondo quanto riportato da Autostrade per l'Italia, lo scontro è avvenuto “in corrispondenza di unin fase di rimozione correttamente segnalato. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale, ma dalle prime ricostruzioni risulta che unha investito un operaio di una ditta esterna che ha perso la vita", fanno sapere. La vittima era dipendente della 3S Safety, azienda incaricata di rimuovere la segnaletica delstradale.