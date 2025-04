2 Raduno di auto e moto d' epoca a Rossiglione con premi e asta benefica

Rossiglione, si svolgerà “È già ieri”, il 2° Raduno di auto e moto d'epoca. Ritrovo e iscrizioni a partire dalle 8:30, quindi colazione offerta dall'Associazione Gruppo Operatori Economici e partenza fissata alle ore 11. Dopo l'aperitivo alla. Genovatoday.it - 2° Raduno di auto e moto d'epoca a Rossiglione con premi e asta benefica Leggi su Genovatoday.it Domenica 13 aprile, presso l'Area ex Ferriera a, si svolgerà “È già ieri”, il 2°did'. Ritrovo e iscrizioni a partire dalle 8:30, quindi colazione offerta dall'Associazione Gruppo Operatori Economici e partenza fissata alle ore 11. Dopo l'aperitivo alla.

2° Raduno di auto e moto d'epoca a Rossiglione con premi e asta benefica. Raduni auto aprile, calendario e date: eventi in programma in Italia. Rossiglione: 2° raduno di auto e moto d’epoca “È già ieri”. Domenica 27 ottobre il 2° Raduno di Auto e Moto d'Epoca a Maiori. "Icone sul lungomare al 2025" - Arte su ruote, Raduno di auto e moto Cervia 3-4 Maggio. Tutto pronto per il 2° Raduno di Auto, Moto, Vespe e Lambrette d'Epoca a Santa Maria al Bagno di Nardò. Ne parlano su altre fonti

Successo a Ollastra per il 2° Raduno motoristico “San Marco” – Foto - Sono stati 210 tra auto, moto, vespe e motorini, i mezzi che hanno fatto tappa all’area fieristica di Ollastra per sfoggiare il rombo dei loro motori in occasione del 2° Raduno “San Marco”. (linkoristano.it)

VELLETRI (attualità) – Alla presenza di circa 150 auto e moto d’epoca - Partecipata manifestazione automobilistica d’epoca organizzata dall’associazione “Camasi” (circolo auto moto amatoriali storiche italiane) per il 22º Raduno di auto e moto d’epoca ... (ilmamilio.it)

EVENTO - Raduno Supercar a Sorrento domenica 6 aprile, a settembre "Auto Moto Napoli Expo" - La costiera Sorrentina-Amalfitana, uno dei luoghi più belli del mondo, farà da palcoscenico domenica 6 aprile al raduno delle Supercar di eccellenza italiana Ferrari e Lamborghini promosso dalla Feder ... (napolimagazine.com)