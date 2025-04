Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné a un passo dalla finale dell’Owen Hart Cup Tournament

sta per tornare sul ring e la posta in gioco si fa seria. La AEW ha confermato che l’episodio del 16 aprile di Dynamite: Spring Breakthru ospiterà una grande semiCup, conpronta ad affrontare o Harley Cameron o Athena. L’avversaria sarà decisa dopo lo scontro tra le due previsto per l’episodio di Collision del 12 aprile.Things continue to heat up in the Women's bracket in the OwenFoundation Cup!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS + Max@Varnado @TheJulia@jmehytr @harleycameron @AthenaPalmerFG @BillieStarkz pic.twitter.com/3wpJSFhsEX— All Elite Wrestling (@AEW) April 10, 2025 Sarà il primo match didopo la vittoria su Juliaad AEW Dynasty, che le ha permesso di accedere alla semidel torneo con una performance dominante.