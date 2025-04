Movieplayer.it - Justin Bieber sclera contro i paparazzi: "I soldi sono tutto ciò che volete, non vi importa degli esseri umani

Leggi su Movieplayer.it

ha perso le staffe con idurante una pausa caffè. Un gesto impulsivo che arriva in un periodo carico di tensioni e voci sul caso Diddy. Altro che relax sotto il sole della California!ha regalato un fuori programma degno di un reality show: durante una passeggiata a Palm Springs, il rapper 31enne infatti ha sbottatocon un'accusa velenosa - "solo!". Un siparietto che alimenta i gossipultimi mesi e che si aggiunge alle tante ombre che circondano il cantante, sempre più chiacchierato per il suo presunto legame con il caso Diddy. Lo scatto d'ira in pieno giorno diNon c'erano fan né red carpet, solo un caffè al volo nel caldo sole californiano. Ma all'apparire .