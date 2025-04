The Couple Jasmine e Antonino sempre più vicini! Retroscena e segnalazioni

Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese a The Couple? Mentre lei partecipa con il suo migliore amico ed ex fidanzato Pierangelo Greco, il famoso parrucchiere è in coppia con Andrea Tabanelli. Sia Antonino che Jasmine sono volti ormai noti per il pubblico di Canale 5. Lei è la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Di recente l’abbiamo vista in quella Casa per una sorpresa all’ex gieffina Amanda Lecciso, sua zia. Invece, Antonino ha partecipato in passato da concorrente al Grande Fratello ed è l’ex compagno di Belen Rodriguez, padre della sua seconda figlia Luna Marì. Una segnalazione ora spiega che tra questi due concorrenti potrebbe già esserci del tenero.The Couple, Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese vicini: la segnalazioneVOTA AL SONDAGGIO SULLE COPPIE, SVELANDO LA TUA PREFERITA FINORANei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un presunto bacio che ci sarebbe stato tra due concorrenti di The Couple. Latuafonte.com - The Couple, Jasmine e Antonino sempre più vicini! Retroscena e segnalazioni Leggi su Latuafonte.com C’è qualcosa traCarrisi eSpinalbese a The? Mentre lei partecipa con il suo migliore amico ed ex fidanzato Pierangelo Greco, il famoso parrucchiere è in coppia con Andrea Tabanelli. Siachesono volti ormai noti per il pubblico di Canale 5. Lei è la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Di recente l’abbiamo vista in quella Casa per una sorpresa all’ex gieffina Amanda Lecciso, sua zia. Invece,ha partecipato in passato da concorrente al Grande Fratello ed è l’ex compagno di Belen Rodriguez, padre della sua seconda figlia Luna Marì. Una segnalazione ora spiega che tra questi due concorrenti potrebbe già esserci del tenero.TheCarrisi eSpinalbese: la segnalazioneVOTA AL SONDAGGIO SULLE COPPIE, SVELANDO LA TUA PREFERITA FINORANei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un presunto bacio che ci sarebbe stato tra due concorrenti di The

The Couple, Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese parlano di Helena Prestes nella notte! - Dopo il loro ingresso a The Couple, Antonino Spinalbese si ritrova a parlare con Jasmine Carrisi del Grande Fratello e nominano Helena Prestes. (msn.com)

Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese parlano di Helena Prestes a The Couple: “L’ho vista qualche giorno fa” - Nella casa di The Couple, la stessa che ha ospitato i concorrenti dell'ultima edizione del GF, Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi hanno parlato di Helena ... (fanpage.it)

The Couple, chi sono i concorrenti: le 8 coppie ufficiali e i due partner segreti per Laura Maddaloni e Antonino Spinalbese - Finalmente l'attesa è finita. Ilary Blasi è arrivata e ha dato il via a The Couple, il nuovo game show di Canale 5 dove 8 coppie si sifderanno tra di loro per vincere un milione ... (leggo.it)