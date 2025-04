Magic | The Gathering svelato il regista del film

regista indipendente decide di puntare tutto sulla proprietà intellettuale per il suo prossimo progetto, dedicato all'adattamento cinematografico del gioco di carte collazionabili. Dopo aver raccontato con ironia l'ascesa e il crollo di un gigante tecnologico canadese, Matt Johnson cambia radicalmente universo - e dimensione - per affrontare il suo prossimo progetto cinematografico: l'adattamento di Magic: The Gathering, il leggendario gioco di carte collezionabili firmato Hasbro. Matt Johnson sfida i Planeswalker di Magic: The Gathering Una svolta che segue una traiettoria ormai comune a molti registi indipendenti, attratti dal richiamo sempre più potente delle grandi IP, con la promessa di budget corposi e visibilità planetaria. L'accordo con Legendary e Hasbro non è ancora ufficiale, ma secondo Deadline la firma sarebbe imminente: Matt Johnson .

