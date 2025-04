Panorama.it - La Germania si riarma, ma c’è da fidarsi?

Per dare solennità all’anniversario, quest’anno la città di Berlino ha deciso che l’8 maggio sarà festa. Quel giorno ricorrerà l’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale in Europa: la Capitolazione dellanazista secondo gli Alleati ovvero il Giorno della Liberazione nella vulgata tedesca post-bellica. Il presidente federale Frank-Walter Steinmeier e il cancelliere – oggi è ancora in carica il socialdemocratico uscente Olaf Scholz, ma per allora il nuovo capo del governo dovrebbe essere il cristiano democratico Friederich Merz – celebreranno la fine del dominio hitleriano sul Vecchio continente. Un giogo imposto con la forza della Wehrmacht, a lungo l’esercito più potente d’Europa, braccio armato di un regime totalitario. Ma mentre festeggerà libertà, democrazia e pace ritrovate, laavrà cominciato arsi per rilanciare la sua forza militare – la Bundeswehr – famosa in anni recenti solo per la ruggine di aerei e carri armati, e la carenza di uomini e proiettili.