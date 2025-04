Tari a Torino tariffe invariate per il 2025

invariate le Tariffe e le agevolazioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2025. Lo ha deciso la Giunta comunale, nella seduta odierna, con una delibera proposta dall'assessora al Bilancio. L'Amministrazione ha ritenuto opportuno confermare la volontà di garantire continuità nel tempo nell'applicazione dei criteri di tassazione, così da contenere e mantenere uniformi quanto più possibile gli eventuali aumenti Tariffari di tutte le categorie domestiche e non domestiche, inevitabili a causa dell'inflazione, oltre che necessari per assicurare l'integrale copertura dei costi rilevati nel piano economico finanziario.Si è ritenuta essenziale la necessità di contenere in ogni modo possibile le ricadute dell'incremento sui contribuenti, non solo attraverso gli interventi sulle agevolazioni, ma anche tenendo conto delle varie componenti positive da portare in detrazione dei costi evidenziati nel PEF 2025.

