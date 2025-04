Bresciatoday.it - Passeggia in strada, vede i carabinieri e si agita: arrestato giovane spacciatore

Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per spaccio di droga. Nel pomeriggio di domenica 7 aprile, idi Vobarno hanno fermato un 22enne di Vestone mentre camminava per. Nulla di strano, se non fosse che, alla vista della pattuglia, ilha subito mostrato.