Professionisti e obbligo assicurativo | quasi tutti devono avere una polizza | ma manca ancora la cultura del rischio

Dal 19 settembre 2011, con l'entrata in vigore della Legge 148/2011 che ha convertito il Decreto-Legge 138/2011, è diventata obbligatoria per i Professionisti iscritti agli Albi la stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile legata all'attività svolta. L'obiettivo dichiarato è quello.

