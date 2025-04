Ex ministro della difesa Guerini | Il PD dalla parte giusta con Israele e Ucraina la metamorfosi kafkiana della sinistra

metamorfosi della sinistra Nei giorni scorsi, è uscita su "La Repubblica", rotocalco turbomondialista e voce del padronato cosmopolitico, una imperdibile intervista a Lorenzo Guerini, già ministro della difesa. Il quale ha detto - e il rotoca Ilgiornaleditalia.it - Ex ministro della difesa Guerini: "Il PD dalla parte giusta, con Israele e Ucraina", la metamorfosi kafkiana della sinistra Leggi su Ilgiornaleditalia.it Dichiarazioni incredibili, che aiutano a capire laNei giorni scorsi, è uscita su "La Repubblica", rotocalco turbomondialista e voce del padronato cosmopolitico, una imperdibile intervista a Lorenzo, già. Il quale ha detto - e il rotoca

Ucraina, l’ex ministro Guerini: “Più coraggio, non parole vuote. La Difesa europea è urgente”. Difesa: il Ministro Guerini firma il protocollo d’intesa per la razionalizzazione e la valorizzazione delle caserme “Perotti” e “Ex Stamoto” di Bologna. Guerini (Pd): “Kiev ha diritto a usare le armi in Russia. Spero che l’Italia riveda la sua posizione”. Guerini critico con Schlein: “Più risorse alla Difesa e armi all’Ucraina. Serve Pd aperto e plurale”. Copasir, eletto presidente l’ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Lorenzo Guerini, chi è il ministro della Difesa confermato nel governo Draghi. Ne parlano su altre fonti

Riarmare la sinistra. Faccia a faccia con Lorenzo Guerini - E' l’eretico del Pd quando si parla di difesa europea, guerra e Nato. Il disagio, la ricerca dell’unità, le stoccate a Conte ("ci crea solo disagi") e le carezze a Schlein. “ReArm Europe è il primo pa ... (ilfoglio.it)

"Sfiducia a Nordio? Mattina buttata via". Anche gli ex ministri Pd pentiti per il rito inutile - Ascolta ora Di scene del genere, cioè di mozioni di sfiducia a questo o quell'esponente di governo, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, negli ultimi mesi ne ha viste tante. Ier ... (msn.com)

Guerini: “Il governo sia più chiaro sulla Difesa. La Carta di Spinelli? Non siamo nostalgici” - Se non avesse avuto un altro impegno, anche Lorenzo Guerini ieri sarebbe andato in delegazione con il Pd sull’isola di Ventotene. Ex ministro della Difesa, oggi alla guida del Copasir ... (laprovinciapavese.gelocal.it)