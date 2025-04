Regione Lazio a New York Angelilli Opportunità per start-up

York (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La missione della Regione Lazio a New York "è importante per stabilire un filo diretto con la business community di New York, ma anche con l'Università di Yale, che per le nostre startup può essere veramente un'Opportunità, persino una svolta". Lo ha detto all'Italpress la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli.

