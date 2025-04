Bologna furgone investe e uccide operaio sull’A14 | ferite altre 2 persone

Bologna, furgone investe e uccide operaio sull’A14: ferite altre 2 persone proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Bologna, furgone investe e uccide operaio sull’A14: ferite altre 2 persone Leggi su Ildifforme.it La polizia stradale è quindi al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e comprendere i motivi che avrebbero portato all'investimentoL'articoloproviene da Il Difforme.

Camion investe e uccide operaio in tangenziale a Bologna. Anche due feriti nell’incidente. Furgone investe e uccide un operaio in tangenziale a Bologna. Furgone investe e uccide operaio in tangenziale a Bologna. Bologna, furgone investe un cantiere in tangenziale: un operaio morto, due feriti. Operaio travolto e ucciso da un furgone in un cantiere sulla tangenziale di Bologna. Furgone investe e uccide operaio in tangenziale a Bologna. Ne parlano su altre fonti

Bologna, furgone investe e uccide un operaio in tangenziale. Anche due feriti nel cantiere - Un furgone avrebbe investito e ucciso un operaio al lavoro in un cantiere sulla tangenziale di Bologna e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco prima delle 6 Furgone inves ... (msn.com)

Furgone investe e uccide operaio in tangenziale a Bologna. Anche due feriti - Bologna, 10 aprile 2025 – Incidente mortale stamattina in tangenziale a Bologna. E’ successo all’altezza del km 4+400 in corrispondenza di un cantiere in fase di rimozione correttamente segnalato. Il ... (msn.com)

Furgone investe e uccide operaio in tangenziale a Bologna - Un furgone avrebbe investito e ucciso un operaio al lavoro in un cantiere sulla tangenziale di Bologna e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco prima delle 6 . (ANSA) ... (msn.com)