ESCLUSIVA IN – Repice | Inter ha meritato di vincere! Catenaccio? Stupidaggini

Francesco, radiocronista RAI protagonista di un racconto mozzafiato in occasione di Bayern Monaco-, ha parlato incon noi di-News.it. Focus sulla notte tedesca, sul ritorno dei quarti di finale di Champions League ed infine sul campionato. Domanda secca: l’meritava la vittoria contro il Bayern Monaco?Secondo me l’hala vittoria perché è una squadra intelligente con un allenatore intelligente. Quando capisci che devi concedere il predominio territoriale agli altri perché ne hanno di più, perché stanno meglio, perché sono più forti o per qualsiasi altro motivo allora ti metti là. Rischi quello che devi rischiare, poi devi essere bravo a ripartire e far male quando hai l’occasione di farlo. L’nel primo tempo ha avuto con Calhanoglu, Carlos Augusto e Lautaro Martinez tre palle gol nitide e nel secondo tempo è rimasta lì.